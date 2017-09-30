Хичкок: хочу, чтобы хоккеисты «Далласа» играли и вели себя как победители

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок рассказал, какую игру он хочет видеть у команды в грядущем сезоне.



«Очень многие желают удачи команде. Это даже важнее побед. И мы хотим всё сделать правильно. Я хочу, чтобы хоккеисты играли правильно, чтобы они демонстрировали победный хоккей. Я хочу, чтобы мы играли и вели себя как победители. Я считаю этот момент очень важным, более важным, чем количество очков или что-то ещё. И я думаю, что смогу помочь ребятам подняться на более высокий уровень», — цитирует Хичкока официальный сайт клуба.

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