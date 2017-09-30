Защитник минского «Динамо» Лисовец пропустит около трёх недель

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец пропустит около трёх недель в связи с травмой нижней части тела, сообщает официальный сайт белорусского клуба.



Таким образом, 22-летний хоккеист не примет участие в ближайших домашних матчах своей команды с московским «Динамо» (2 октября) и «Барысом» (4 октября), а также в выездном поединке с московским «Динамо» (6 октября). Под вопросом участие защитника в следующей домашней серии 11 – 17 октября.



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