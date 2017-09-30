«Лос-Анджелес» расторг пробный контракт с защитником Крисом Ли

Защитник Крис Ли не сумел пройти в состав «Лос-Анджелес Кингз», с 36-летним хоккеистом расторгнут пробный контракт, сообщает LA Kings Insider. 34-летний нападающий Брукс Лайк остался в лагере «Лос-Анджелеса».



Предыдущие четыре сезона Ли провел в магнитогорском «Металлурге». Канадcкий хоккеист дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Ли сыграл в Континентальной хоккейной лиге 298 матчей, записав на свой счёт 226 (51+175) результативных баллов, набрав общий показатель полезности "+94".



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