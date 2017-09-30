Петерссон: «Локомотив» проиграл несколько матчей, и наверняка сегодня будет зол

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон поделился ожиданиями перед матчем с «Локомотивом», который начнётся сегодня, 30 сентября, в 17:00 мск.



«Локомотив» после матча в Омске проиграл ещё пару встреч, так что соперник наверняка будет очень зол. Но сегодня всё будет зависеть только от нас — как мы будем играть, выполнять установку тренеров. Нам нужно хорошо начать этот выезд, он будет непростым, нас ждут четыре игры. И поэтому надо сегодня выиграть.



Командная «химия»? В линиях происходят изменения, и это нормально, если ты хочешь побеждать. Нужно найти правильные сочетания игроков, пробовать связки, тройки — только так можно понять, что работает, а что требует улучшения. Главная цель в каждом матче одна, взять три очка, и если это будет происходить часто, вряд ли в составе будут постоянные изменения. Сейчас наша «химия» на уровне, каждый способен сыграть с каждым, наша тройка выходит на лёд с разными защитниками, в большинстве появляются новые «спецбригады». Тренеры ищут оптимальные сочетания, и это нормально», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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