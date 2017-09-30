Изменения в тренерском штабе «Лады» не планируются минимум до нового года

Министр спорта Самарской области и вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин рассказал, что тольяттинский клуб не ожидает перемен в тренерском штабе в ближайшее время. Напомним, недавно «Лада» прервала серию поражений из 10 матчей.



«Никаких изменений в тренерском штабе не планируется. Думаю, что до нового года точно ничего не произойдёт. В последних двух матчах команда победила «Сочи» и уступила в овертайме «Салавату Юлаеву», будем работать дальше», — приводит слова функционера ТАСС.



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