«Металлург» Нк расторг контракт с Евгением Штайгером

Новокузнецкий «Металлург» расторг контракт с защитником Евгением Штайгером, информирует официальный сайт команды. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.



В текущем сезоне 36-летний Штайгер, являвшийся капитаном «Металлурга», провёл за команду в чемпионате Высшей хоккейной лиги 8 матчей, в которых набрал 3 (1+2) результативных балла, заработав показатель полезности «-3».



В мае клуб покинул КХЛ по решению совета директоров лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

13 случаев, когда ведущих игроков отправляли из КХЛ в ВХЛ Чистов и Шмелёв – не самые звёздные фамилии в этом списке.