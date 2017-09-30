«Металлург» Нк расторг контракт с Евгением Штайгером

Новокузнецкий «Металлург» расторг контракт с защитником Евгением Штайгером, информирует официальный сайт команды. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
В текущем сезоне 36-летний Штайгер, являвшийся капитаном «Металлурга», провёл за команду в чемпионате Высшей хоккейной лиги 8 матчей, в которых набрал 3 (1+2) результативных балла, заработав показатель полезности «-3».
В мае клуб покинул КХЛ по решению совета директоров лиги.
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