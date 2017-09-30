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«Куньлунь» одержал победу над «Автомобилистом»

30 сентября 2017, суббота. 15:00 Хоккей

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 2:1. Первый матч между командами в сезоне также выиграла команда Майка Кинэна, победив со счётом 2:1.

Счёт на шестой минуте встречи открыл защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский. Джеффри Кинрейд сравнял счёт уже через минуту, а в концовке третьего периода нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип принёс своей команде победу.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2017, суббота. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 1 1:1, 0:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Василевский (Михнов) – 05:61 (5x5), 1:1 – Кинрейд (Брюле, Вольски) – 06:34 (5x4), 2:1 – Ип – 55:55 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Автомобилист
Новости. Хоккей
30 сентября 2017, суббота
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