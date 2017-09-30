«Куньлунь» одержал победу над «Автомобилистом»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 2:1. Первый матч между командами в сезоне также выиграла команда Майка Кинэна, победив со счётом 2:1.



Счёт на шестой минуте встречи открыл защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский. Джеффри Кинрейд сравнял счёт уже через минуту, а в концовке третьего периода нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип принёс своей команде победу.



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