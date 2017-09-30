«Лада» отправилась в Магнитогорск без форварда Егора Бабенко

«Лада» отправилась в Магнитогорск, где сыграет с «Металлургом» 1 октября. В эту поездку главный тренер Артис Аболс взял 25 игроков.



Вратари: Александр Лазушин, Евгений Иванников, Антон Красоткин.



Защитники: Денис Ежов, Дмитрий Костромитин, Дмитрий Воробьёв, Кристапс Сотниекс, Ефим Гуркин, Алексей Кириллов, Владимир Маленьких, Кирилл Дьяков, Чарлз Геноуэй.



Нападающие: Иржи Новотны, Рафаэль Ахметов, Александр Нестеров, Денис Зернов, Георгий Белоусов, Семён Валуйский, Александр Стрельцов, Никита Филатов, Игорь Скороходов, Алексей Мастрюков, Кирилл Капустин, Станислав Бочаров, Дамир Рахимуллин.



В Тольятти остались по-прежнему травмированные форварды Сергей Соин, Картер Эштон и Василий Стрельцов. Кроме того, в Магнитогорск не поехал нападающий Егор Бабенко.

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