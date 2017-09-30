«Трактор» одолел «Барыс», одержав третью победу подряд

Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал победу над астанинским «Барысом», встреча завершилась со счётом 2:1. Команда Анвара Гатиятулина сумела выиграть в третьем матче подряд.



Счёт в матче на 19-й минуте игры открыли гости, заброшенную шайбу на свой счёт записал Владислав Никулин. «Трактор» ответил голом Рикарда Йюнге во втором периоде и шайбой Алексея Кручинина, которая стала победной.



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