Крикунов: есть вопросы к судьям, в одну сторону они дали «5+20», в другую – нет

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги после поражения в матче с «Куньлунь Ред Стар» со счётом 1:2.



«Доволен игрой, несмотря на результат. Но у нас есть вопросы к судейству. Нам дали «5+20», и это удаление оказалось решающим. Но перед этим было такое же нарушение у соперников.



Судьи в одну сторону дали, в другую – нет. Мы пошлём этот момент в КХЛ и попросим рассмотреть. Но очков это нам, конечно, не вернёт», – цитирует Крикунова официальный сайт екатеринбургской команды.

«Куньлунь» одержал победу над «Автомобилистом»