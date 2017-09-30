Гатиятулин: Черников и Губарев близки к возвращению в состав «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги после победы над «Барысом» (2:1) и рассказал о ситуации с травмированными игроками.



«Благодарим команду за самоотдачу, за игру. То, о чем мы договаривались перед матчем, ребята выполняли весь матч и смогли победить. Спасибо огромное болельщикам за поддержку, нам это помогает. В следующей домашней серии появится Александр Черников. Данил Губарев начал тренировки. Остальные ребята пока вне игры», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Барыса».

«Трактор» одолел «Барыс», одержав третью победу подряд