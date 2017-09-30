Йео: Тарасенко хочет вывести «Сент-Луис» на новый уровень, вести партнёров

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео поделился мнением о форварде Владимире Тарасенко, который летом сбросил несколько килограммов.



«Думаю, это говорит о взрослении Тарасенко как человека и развитии как игрока. Он говорил нам о желании усилить лидерские позиции, и мы видим в нём этот потенциал. В прошлом сезоне он сделал большой шаг вперёд. Для него многое значит быть хорошим лидером. Он хочет вывести команду на новый уровень и знает, что ему надо быть в первом ряду, чтобы вести партнёров за собой. Так что Владимир провёл хорошее лето, и я жду от него удачного сезона», — цитирует Йео официальный сайт лиги.

Тарасенко: я недоволен своими тремя последними сезонами. Хочу быть лучшим