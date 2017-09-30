Кручинин: получил отличный пас, но была вероятность, что опять не попаду

Нападающий «Барыса» Алексей Кручинин поделился впечатлениями после игры с «Барысом» (2:1), в которой он забил победный гол.



«За результат всегда переживаешь. Не важно, капитан ты или нет. Просто хотелось продлить победную серию, команде сейчас нужны очки. Тем более мы играем с соперниками, которые идут вровень с нами и борются за зону плей-офф. Старались сегодня выиграть, и, слава богу, получилось.



Пас был отличный, но была вероятность, что опять не попаду. К счастью, попал в эти ворота. Не хочу думать, что лёд тронулся. И так тяжёлое время было — никак не мог забить. Игра пропала, и я очень переживал. Надеюсь, всё будет хорошо. Зацикливаться не буду, надо продолжать играть командой, а голы придут», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.