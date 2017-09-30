Йюнге: «Трактор» создаёт много моментов, у нас идёт игра в большинстве

Нападающий «Трактора» Рикард Йюнге поделился эмоциями после победы в матче с «Барысом» (2:1).



«У нас идёт игра в большинстве, есть две хорошие спецбригады. Мы создаём много моментов, и хорошо, что сегодня получилось забить. В эпизоде с голом я искал глазами вариант для передачи. Посмотрел в центр, посмотрел на другой край, но никого открытого не было. Попытался сделать всё сам – в этот раз получилось.



Мой бросок в направлении пустых ворот? Я бы никогда не бросил, не дойдя до красной линии. Самое важное, убить время. Когда пересёк центр и проброс нам уже не грозил, попытался забить. Но, повторюсь, важнее было не забить, а довести матч до победы, что нам и удалось», — цитирует Йюнге официальный сайт «Трактора».

«Трактор» одолел «Барыс», одержав третью победу подряд