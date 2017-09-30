«Локомотив» дома уступил «Авангарду», проиграв четвёртый матч подряд

«Локомотив» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 2:3. Команда Алексея Кудашова проиграла четвёртый раз подряд.

«Локомотив» возьмёт реванш у «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Кудашов поставит свою команду на рельсы, а «Югра» продолжит падение без Захаркина.

После первого периода хозяева вели со счётом 1:0 благодаря голу Дениса Алексеева, однако во второй двадцатиминутке омичи отыгрались и вышли вперёд. Шайбы забросили Кирилл Семёнов, отличившийся в большинстве, и Александр Пережогин. В третьем Егор Мартынов сделал счёт 3:1. Максим Тальбо на предпоследней минуте сократил отставание, но «Локомотиву» не удалось перевести игру в овертайм.



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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.