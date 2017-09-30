С. Зубов: в зачёт возьмём спецбригады «Сочи», в овертайме была нелепая ошибка

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче с «Югрой» (2:3 ОТ).

«Соперника — с победой. В зачёт сегодня возьмём наши спецбригады. Во втором и третьем периодах мы проснулись, вошли в игру. Показывали тот хоккей, в который хотим играть. В первые 20 минут – где-то и наша ошибка, не настроили ребят. Знали, что соперник будет играть агрессивно, активно. Нелепая ошибка в овертайме стоила нам дополнительных очков», — цитирует Зубова пресс-служба клуба.

«Югра» прервала восьмиматчевую серию поражений, в овертайме одолев ХК «Сочи»

Видео пресс-конференции можно посмотреть также в официальном аккаунте ХК «Сочи» в соцсети «ВКонтакте».