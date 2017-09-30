Кудашов: «Локомотив» — в психологической яме, нет баланса, уверенности и куража

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:3).

«Локомотив» дома уступил «Авангарду», проиграв четвёртый матч подряд

«Два гола в меньшинстве стоили нам результата. У „Локомотива“ нет второго звена после легионеров? Не идёт, мы пытаемся менять, стараемся переставлять. Кто-то в штанги попадает, все нервничают — одним словом, не идёт. Не получается найти баланс: то защитник не бросит вовремя, то лишняя передача на партнёра. Нет баланса и нет уверенности, отсюда нет и куража.

Что скрывать, психологическая яма: четыре поражения подряд, понятно, что это яма. Залезть сюда легко, а вылезти трудно. Но всё равно я вижу, что, по сравнению с прошлыми играми, есть определённый шаг вперёд.

Была грубость и недисциплинированность с «Сибирью». Сегодня же это вновь ошибки. Игроки стараются отобрать шайбу, сыграть лучше, эмоции захлёстывают. У нас и штрафные санкции есть за это в команде.

Есть проблемы с функциональным состоянием, согласны, что к третьему периоду на нас накладывается и психология. В такой ситуации и не везёт, и шайбы, которые мы пропускаем, в других ситуациях не залетели бы. Доверяю всем игрокам, выпускали на последних минутах всех, в том числе Каюмова, но его звено тогда пропустило. Понятно, что есть люди, от которых мы ждём, что они должны делать результат, но доверяем всем и в разных ситуациях", — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

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