Мосалёв: судьба испытывает «Локомотив», мы должны это выдержать, искать позитив

Нападающий «Локомотива» Денис Мосалёв прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:3).



«Я бы не сказал, что у нас есть проблемы с физикой. Когда соперник закрывается, понятно, мы давим и тратим на это много сил. Не знаю, где-то и подсели, может быть. Плюс наложилось и невезение, и морально тяжело. Но остаётся работать, держать хороший настрой. Будем все вместе „вышкребаться“ из этой ямы.

Плотный график — не оправдание, всем одинаково тяжело. Тем более мы ведь знали, какой нас ждёт календарь, так что грешить на него — в пользу бедных. Наоборот, надо искать позитив, делать упор на собственные плюсы, выгрызать, выигрывать.

Да, игра с «Сибирью» во многом была переломным моментом, и выиграй мы её, был бы совершенно иной эмоциональный заряд. Но раз не выиграли — значит, так надо, судьба нас испытывает, и мы должны выдержать это испытание.

Меньшинство будем разбирать. Да что там! Мы и так разбираем, но пока не получается наладить. Где-то не везёт, отскоки идут на клюшку соперника. Но то, что команда половину всех шайб пропустила в меньшинстве, не отражает реальную ситуацию.

Все проблемы в атаке идут от психологии. Есть неуверенность, где-то рука с клюшкой дрогнет, где-то на секунду дольше думаешь, сомневаясь, пасовать ли. Боишься ошибиться, поэтому все подсознательно больше играют с оглядкой на оборону», — сказал Мосалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.