Р. Ротенберг: на ОИ-2018 будут незначительные изменениях в правилах

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что ИИХФ введёт незначительные изменения в правилах на Олимпийских играх 2018 года.

С сезона-2018/19 ИИХФ смягчит правило о голах, забитых при сдвинутых воротах

«Прошло большое совещание по судейству. На олимпийском турнире будут незначительные изменения правил ИИХФ, которые уже давно приняты по всему миру. О них ИИХФ объявит в понедельник, когда уведомит об этом МОК. Также будут утверждены новые трактовки правил, близкие к тем, что сейчас вводят в НХЛ. Ведущие федерации, в том числе и наша, выступают за более чистый хоккей.

Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся проведения олимпийского хоккейного турнира, — проживание, логистика, раздевалки, расписание тренировок. Были презентованы объекты, на которых пройдут мужской и женский турниры", — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».