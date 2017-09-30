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Мартынов: в этом году у меня получается забивать, не знаю, в чём секрет

30 сентября 2017, суббота. 21:55 Хоккей

Защитник «Авангарда» Егор Мартынов прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (3:2) и победный гол.

«С самого начала было очень тяжело играть. По моим ощущениям, первый период был одним из самых сложных за этот сезон. Этот отрезок мы провели плохо – пропустили гол. В перерыве тренеры подсказали нам, как дальше действовать, и хорошо, что у нас получилось выправить ситуацию и довести матч до победы. Второй и третий периоды вышли лучше. Концовку немного смазали, но это и неудивительно, что „Локомотив“ прибавил. Они играли дома, и качели были как в одну, так и в другую сторону.

Когда забивал, видел, что на пятаке Семёнов очень хорошо закрывал вратаря. Залетела. Но, опять же, это хорошая работа нападающих, этот гол — во многом заслуга наших ребят. «Пять на три» не получилось реализовать, но и не всегда это будет получаться, потому что соперники тоже играют организованно и довольно-таки хорошо. «Локомотив» – очень хорошая команда. Все победы у них впереди.

Я сейчас «в огне»? Сам не знаю секрет этого. В прошлом году не получалось забивать, в этом – получается. Лучше, наверное, и не задумываться, не зацикливаться. Для меня главное – победа команды, а кто забивает, не так важно. Я бы все свои очки, голы променял на победы команды", — цитирует Мартынова пресс-служба клуба.

«Локомотив» дома уступил «Авангарду», проиграв четвёртый матч подряд
Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Локомотив Егор Мартынов
Новости. Хоккей
30 сентября 2017, суббота
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