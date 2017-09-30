Варфоломеев: у Емелина совсем другая тактика, «Югра» выполнила установку

Нападающий «Югры» Павел Варфоломеев прокомментировал победу в матче с ХК «Сочи» (3:2 ОТ). Югорчане прервали восьмиматчевую серию поражений и победили в первой игре после прихода нового главного тренера Анатолия Емелина.

«Игра была хорошая, бились всей командой. Выполнили установку тренера, а она была абсолютно новой. Старались её выполнить, и результат показал, что у нас это получилось. Но ещё работать и работать. Победа есть, и это главное. Тактика у нового тренерского штаба совсем другая, всё по-другому: действия и в атаке, и в обороне. Сейчас будем привыкать к этой новой тактике», — цитирует Варфоломеева пресс-служба клуба.