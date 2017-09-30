Педан: «Сочи» не был готов к игре с самого начала, а потом уже было поздно

Защитник ХК «Сочи» Руслан Педан прокомментировал поражение в матче с «Югрой» (2:3 ОТ) и свой гол.



«Не с самого начала начали игру так, как должны были. Потом, как всегда, было поздно. Команде соперника тоже нужны очки, у них новый тренер, они все пытаются доказать, показать свою игру. Не было такого, что никто у нас не хотел играть, просто не были готовы с самого начала, а потом было поздно.



Решил бросить, хоть не совсем удобно было. Слава богу, получилось. Долгожданный гол. Конечно, хотелось, чтобы команда выиграла, когда забиваешь, но немного не получилось», — сказал Педан в эфире клубного телевидения.

«Югра» прервала восьмиматчевую серию поражений, в овертайме одолев ХК «Сочи»

Видео можно посмотреть также на официальном канале ХК «Сочи» в YouTube.