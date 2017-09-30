Уэллман: утомляет, когда «Сочи» хочет играть «5 на 5», но получает удаления

Нападающий ХК «Сочи» Кейси Уэллман прокомментировал поражение в матче с «Югрой» (2:3 ОТ).



«Знаете, эта игра „три на три“ возникла неслучайно, соперники хотели забивать, и у них получилось. У нас были шансы и куча возможностей. Оба матча — две разные истории. Сегодня в овертайме соперник заработал буллит и реализовал его.



Да, у нас были удаления, это неприятно. Когда получаешь удаления, это очень утомляет, когда ты хочешь играть „пять на пять“ и упускаешь эту возможность. Нам нужно ограничить эти удаления, мы работаем над этим. Мы хотим хорошо играть в равных составах и в большинстве», — сказал Уэллман в эфире клубного телевидения.

«Югра» прервала восьмиматчевую серию поражений, в овертайме одолев ХК «Сочи»

Видео можно посмотреть также на официальном канале ХК «Сочи» в YouTube.