Фер: решение НХЛ пропустить ОИ-2018 раздражает игроков и не будет забыто

Глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер считает, что при обсуждении нового коллективного соглашения хоккеисты не забудут решения лиги пропустить Олимпиаду 2018 года. Профсоюз и НХЛ могут досрочно выйти из соглашения перед сезоном-2020/21. В действующем договоре, принятом в 2013 году, не прописано обязательное участие игроков в Олимпиадах.



«Решение пропустить Олимпиаду-2018 раздражает игроков и не будет забыто. Очевидно, что хоккеисты захотят серьёзно подумать об этом, когда придёт время формулировать свою позицию. Не удивлюсь, если они решат поднять этот вопрос, потому что у них есть ясное мнение по нему в свете всего соглашения. Надо помнить, что, хотя только примерно одна пятая игроков участвует в Олимпиаде, все они хотят иметь возможность поехать», — цитирует Фера Sportsnet.

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