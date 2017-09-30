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Тротц: «Вашингтону» пора перестать себя жалеть и начать играть

30 сентября 2017, суббота. 23:31 Хоккей

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц сообщил, что его команде тяжело далось поражение во втором раунде плей-офф в прошлом сезоне, и призвал игроков перестать себя жалеть. «Столичные» последние два года выигрывали регулярный чемпионат, но в плей-офф неизменно оступались во втором раунде, проигрывая будущему чемпиону «Питтсбург Пингвинз».

«Если поговорить с игроками, в этом году им тяжелее найти энергию из-за того, как закончился прошлый сезон. Мы застряли в прошлогодней энергии или её недостатке в концовке сезона. Это забрало нашу частичку и теперь нам надо стряхнуть с себя пыль и заявить: „Знаете что? Давайте возьмёмся за дело. Мы профессионалы. Давайте перестанем себя жалеть. Что бы нас ни сдерживало, давайте играть, потому что мы можем“», — цитирует Тротца журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти в своём «твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Барри Тротц
Новости. Хоккей
30 сентября 2017, суббота
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