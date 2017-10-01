Результаты игрового дня МХЛ

30 сентября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно шесть матчей.



«Стальные Лисы» в Магнитогорске уверенно обыграли МХК «Спутник» со счётом 6:3.



В команде победителей Егор Спиридонов сделал дубль, ещё по шайбе забросили Егор Коробкин, Макар Токарев, Савелий Козлов и Никита Рожков. Голы «Спутника» — на счету Максима Сарапульцева, оформившего дубль, и Кирилла Лазарева.



«Авто» на домашней площадке уступил «Кузнецким Медведям» со счётом 2:3 Б.



У екатеринбуржцев отличились Валерий Глебов и Юрий Муравьёв. За «Медеведей» забили Александр Шевченко и Антон Рубан, который также забил победный буллит.



«Сибирские Снайперы» в гостях одолели «Толпар» — 2:1.



У гостей шайбы забросили Даниил Лапин и Никита Михайлов. Единственный гол хозяев — на счету Антона Пачина.



«Омские Ястребы» в гостях разгромили «Алтай» — 6:1.



В составе омской команды отличились Марк Воронин, Кирилл Спиценко, Эрик Блинов, Артём Рожковский, Юрий Жолобов и Кирилл Казаков. Гол «Алтая» забил Артём Клавдиев.



«Снежные Барсы» в Астане по буллитам одолели «Белых Медведей» со счётом 2:1.



Сергей Мельников открыл счёт в матче, а также реализовал победный буллит. У «Медведей» отличился Евгений Кобяков.



«Реактор» в гостях обыграл «Сарматов» со счётом 5:4.



В составе оренбуржской команды дублями отметились Данил Залалутдинов и Игорь Михалёв. Голы «Реатора» на свой счёт записали Тимур Хафизов, Булат Шафигуллин, Ислам Хасанов, Алексей Пузанов и Разат Тимиров.