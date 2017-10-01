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Результаты игрового дня МХЛ

1 октября 2017, воскресенье. 00:00 Хоккей

30 сентября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно шесть матчей.

«Стальные Лисы» в Магнитогорске уверенно обыграли МХК «Спутник» со счётом 6:3.

В команде победителей Егор Спиридонов сделал дубль, ещё по шайбе забросили Егор Коробкин, Макар Токарев, Савелий Козлов и Никита Рожков. Голы «Спутника» — на счету Максима Сарапульцева, оформившего дубль, и Кирилла Лазарева.

«Авто» на домашней площадке уступил «Кузнецким Медведям» со счётом 2:3 Б.

У екатеринбуржцев отличились Валерий Глебов и Юрий Муравьёв. За «Медеведей» забили Александр Шевченко и Антон Рубан, который также забил победный буллит.

«Сибирские Снайперы» в гостях одолели «Толпар» — 2:1.

У гостей шайбы забросили Даниил Лапин и Никита Михайлов. Единственный гол хозяев — на счету Антона Пачина.

«Омские Ястребы» в гостях разгромили «Алтай» — 6:1.

В составе омской команды отличились Марк Воронин, Кирилл Спиценко, Эрик Блинов, Артём Рожковский, Юрий Жолобов и Кирилл Казаков. Гол «Алтая» забил Артём Клавдиев.

«Снежные Барсы» в Астане по буллитам одолели «Белых Медведей» со счётом 2:1.

Сергей Мельников открыл счёт в матче, а также реализовал победный буллит. У «Медведей» отличился Евгений Кобяков.

«Реактор» в гостях обыграл «Сарматов» со счётом 5:4.

В составе оренбуржской команды дублями отметились Данил Залалутдинов и Игорь Михалёв. Голы «Реатора» на свой счёт записали Тимур Хафизов, Булат Шафигуллин, Ислам Хасанов, Алексей Пузанов и Разат Тимиров.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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