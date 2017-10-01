Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Питтсбург» на выезде

В Пенсильвании состоялась предсезонная встрече местных «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу в этой игре со счётом 3:0, автором последней из трёх шайб стал российский форвард Артемий Панарин, который провёл на площадке 18 с половиной минут. Голкипер Сергей Бобровский отыграл весь матч и отразил 21 бросок.



Российский нападающий Евгений Малкин сыграл в составе чемпионов 16 минут, но не сумел помочь своей команде избежать поражения.



НХЛ. Предсезонный матч



«Питтсбург» — «Коламбус» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

Буллит Панарина принёс победу «Коламбусу» в матче с «Нэшвиллом» на выезде