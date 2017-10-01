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Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Питтсбург» на выезде

1 октября 2017, воскресенье. 02:30 Хоккей

В Пенсильвании состоялась предсезонная встрече местных «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу в этой игре со счётом 3:0, автором последней из трёх шайб стал российский форвард Артемий Панарин, который провёл на площадке 18 с половиной минут. Голкипер Сергей Бобровский отыграл весь матч и отразил 21 бросок.

Российский нападающий Евгений Малкин сыграл в составе чемпионов 16 минут, но не сумел помочь своей команде избежать поражения.

НХЛ. Предсезонный матч

«Питтсбург» — «Коламбус» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

Буллит Панарина принёс победу «Коламбусу» в матче с «Нэшвиллом» на выезде
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз Артемий Панарин Евгений Малкин Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
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