«Монреаль» забросил девять шайб «Оттаве», «Детройт» победил «Торонто»

«Монреаль» нанёс сокрушительное поражение «Оттаве» в предсезонном матче. Игра в Монреале завершилась со счётом 9:2, по три очка в канадском противостоянии заработали Брендан Галлахер (2+1), Макс Пачьоретти (1+2) и Джонатан Друэн (0+3).



В другом матче «Детройт» взял верх над «Торонто» (3:2) по буллитам. В составе канадской команды во встрече приняли участие россияне Ринат Валиев и Никита Сошников, последний стал автором результативной передачи.



НХЛ. Предсезонные матчи



«Монреаль» — «Оттава» — 9:2 (3:1, 1:0, 5:1)



«Торонто» — «Детройт» — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).

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