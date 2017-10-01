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«Монреаль» забросил девять шайб «Оттаве», «Детройт» победил «Торонто»

1 октября 2017, воскресенье. 05:40 Хоккей

«Монреаль» нанёс сокрушительное поражение «Оттаве» в предсезонном матче. Игра в Монреале завершилась со счётом 9:2, по три очка в канадском противостоянии заработали Брендан Галлахер (2+1), Макс Пачьоретти (1+2) и Джонатан Друэн (0+3).

В другом матче «Детройт» взял верх над «Торонто» (3:2) по буллитам. В составе канадской команды во встрече приняли участие россияне Ринат Валиев и Никита Сошников, последний стал автором результативной передачи.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Монреаль» — «Оттава» — 9:2 (3:1, 1:0, 5:1)

«Торонто» — «Детройт» — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).

Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Монреалем»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Монреаль Канадиенс Оттава Сенаторз Торонто Мэйпл Лифс Никита Сошников
Новости. Хоккей
1 октября 2017, воскресенье
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