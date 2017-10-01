«Старз» уступили «Уайлд», «Койотс» победили «Шаркс», «Дакс» проиграли «Кингз»

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день предсезонных матчей. «Миннесота Уайлд» разгромила «Даллас Старз» со счётом 5:1. «Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение от «Аризона Койотс» со счётом 0:4. Наконец, в заключительном матче игрового дня «предсезонки» Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Анахайм Дакс» в овертайме — 1:0.
«Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
«Аризона Койотс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
«Анахайм Дакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
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