Форвард Макклемент не прошёл просмотр в «Питтсбурге»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принял решение расстаться с нападающимДжеем Макклементом. Об этом сообщается на официальном сайте действующего обладателя Кубка Стэнли. 34-летний хоккеист был в команде на просмотре.



Последние три сезона Макклемент выступал за «Каролина Харрикейнз». В минувшем сезоне набрал 8 (5+3) очков в 65 матчах. Всего в НХЛ сыграл 906 матчей и набрал 244 (90+154) очка. Таким образом, состав действующего чемпиона Национальной хоккейной лиги сократился до 24 человек.

Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Питтсбург» на выезде