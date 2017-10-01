«Сент-Луис» подписал пробный контракт с нападающим Апшоллом

«Сент-Луис Блюз» подписал пробный контракт с форвардом Скотти Апшоллом. Ожидается, что с 33-летним игроком, успешно прошедшим медицинские тесты, скоро будет заключён полноценный контракт.

Апшолл выступал в составе «блюзменов» последние два года, летом стал свободным агентом и подписал просмотровый контракт с «Ванкувер Кэнакс», однако канадский клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение. 33-летний форвард в прошедшем сезоне набрал 18 (10+8) очков в 73 играх регулярного чемпионата.



«Сент-Луис» находится в поиске форварда, после того как стало известно, что Робби Фаббри пропустит сезон из-за повторной травмы колена. Ранее «Чемпионат» сообщал, что клуб проявляет серьёзный интерес к Андрею Локтионову, который не прошёл просмотр в «Лос-Анджелес Кингз», а Армстронг отмечал, что «Блюз» также рассматривает возможность приглашения Яромира Ягра.