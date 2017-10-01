Райан Гарбутт покинул ХК «Сочи», контракт расторгнут по соглашению сторон

ХК «Сочи» расторг контракт с канадским форвардом Райаном Гарбуттом. Об этом сообщает официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги из Сочи. Действие соглашения между нападающим и клубом КХЛ прекращено по соглашению сторон.



Нападающий пополнил состав южной команды КХЛ в межсезонье. В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона- 2017/18 Гарбутт отметился одной заброшенной шайбой, а также сделал четыре голевые передачи. Показатель полезности игрока команды из Сочи составил «минус 1».

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