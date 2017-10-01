Сергачёв занял девятое место в рейтинге офсайта НХЛ на приз лучшему новичку

Официальный сайт НХЛ представил свою версию, кто станет лучшим новичком в сезоне НХЛ-2017/18 и выиграет «Колдер Трофи». 17 экспертов называли по пять кандидатов. Схема распределения очков — 5-4-3-2-1.



Лидером стал первый номер драфта-2017 форвард Нико Хишир («Нью-Джерси Дэвилз», 59 очков, четыре первых места).



В тройку также вошли защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой (52 очка, пять первых мест) и форвард «Аризона Койотс» Клейтон Келлер (40 очков, три первых места). Второй номер драфта-2017 Нолан Патрик («Филадельфия Флайерз») занял четвёртое место с 27 очками.



В списки попали 16 игроков, из россиян в голосовании был упомянут только защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, набравший пять очков и занявший девятое место.