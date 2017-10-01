«Сибирь» возьмёт с собой на матч с «Ак Барсом» двух ребят из детских домов

«Сибирь» устроила конкурс на лучшее сочинение среди воспитанников детских домов Новосибирска и Новосибирской области на тему «Почему я люблю «Сибирь». Приз — поездка с «Сибирью» на матч регулярного чемпионата КХЛ.

В конкурсе приняли участие 25 детей из семи детских домов (три из них из Новосибирской области). Планировалось, что победитель будет один, но в итоге победили два сочинения. 15-летний Денис из МКУ «Центр помощи детям» р.п. Чистоозерное Новосибирской области и 16-летний Евгений из МБУ «Центр помощи детям» г. Татарск Новосибирской области.

Конкурс был проведён совместно фондом «Солнечный город» при поддержке Министерства социального развития Новосибирской области. Сотрудники клуба отправились за детьми на поезде и привезли их в Новосибирск к тренировке хоккеистов. Знакомство уже состоялось, впереди поездка в Казань вместе с командой.

Также фото доступно в официальном «твиттере» новосибирской команды.