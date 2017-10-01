Гулявцев: «Северсталь» считается неудобным соперником для «Йокерита»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился ожиданиями от матча с «Йокеритом».

«Выезд сложный. Лёгких выездов не бывает. Команда готова, настрой есть. Видно, что игроки готовы биться и воевать. «Йокерит» не отходит от своей системы, играет в один и тот же хоккей. Команда соблюдает дисциплину, нам тоже нужно сыграть дисциплинированно. Побольше разрушать, стараться сыграть на контратаках. Практика показывает, что мы с финской командой неплохо играем. Мы считаемся для них неудобным соперником. Поговорим на собрании про дисциплину, про разрушение», — цитирует тренера клубное телевидение.

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Также видео доступно на официальном канале «Северстали» в YouTube.