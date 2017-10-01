Пушкарёв: удачи Рыспаеву в ВХЛ

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарёв прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Недотерпели немножко. «Трактор» — такой соперник, что с ним нужно очень терпеливо играть. Они использовали наши ошибки, у них здорово сыграл вратарь. Наш вратарь тоже хорошо сыграл. Одна ошибка привела к голу, и соперник довёл уже до победы. Незасчитанный гол? Игровой момент, игра продолжается дальше, отменили гол — дальше нужно играть.



Мы и до этого ездили точно так же, у нас было шесть игр на выезде, по-моему. Надо просто готовиться к каждому отдельному матчу. Конечно, всегда сложнее играть на выезде, чем дома, но все команды находятся в одинаковом режиме, то есть, здесь работа такая. Сауторн дебютировал в первой паре? Очень здорово выглядел, молодец.



Рыспаев дебютировал в ВХЛ? Не знал об этом. Удачи ему», — отметил Пушкарёв

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