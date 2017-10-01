Шенфельд: ждём тяжёлой игры с «Ладой»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв и форвард команды Антон Шенфельд поделились ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой».

«Разбираем игру. У соперника было много травмированных, сейчас большая часть из них выздоровела. У нас много травмированных», — цитирует Воробьёва клубное телевидение.

«Всё-таки три года провёл в Тольятти. Будут какие-то особенные чувства. Сопернику надо цеплять очки, цепляться за результат. Ждём тяжёлой игры. Реализацию моментов оставить, а свои ошибки убрать. Ну и поменьше удаляться», — сказал хоккеист.

«Торпедо» пропустит от ЦСКА и проиграет. Прогнозы на игровой день КХЛ «Йокерит» выиграет в девятый раз подряд, а «Магнитка» одержит уверенную победу над «Ладой».

Также видео доступно на официальном канале «Магнитки» в YouTube.