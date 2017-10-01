Директор «Трактора»: матч с «Куньлунем» 2 октября не состоится

Директор «Трактора» Иван Сеничев рассказал, как развивается ситуация с матчем «Куньлунем». Матч должен был состояться 2 октября.



«Сейчас уже можно сказать, что матч 2 октября не состоится. «Трактор» выполнил все требования КХЛ, изложенные в официальном письме, после того, как стало известно о переносе матча из Шанхая в Челябинск, но в историю вмешались форс-мажорные обстоятельства. Поэтому, скорей всего, матч будет перенесён на другую дату.



В настоящий момент КХЛ, «Трактор» и «Куньлунь» ведут переговоры по этому вопросу. Уверен, компромиссное решение, устраивающее все заинтересованные стороны, будет найдено в ближайшее время.



Как известно, «Трактор» оперативно запустил билетную программу на матч с «Куньлунем» в Челябинске и к настоящему моменту успел реализовать большую часть билетов. Мы благодарим наших болельщиков за высокий интерес и мгновенный отклик на ситуацию. Как я уже сказал, матч, скорей всего, будет перенесён со 2 октября на другую дату, поэтому пока все приобретенные нашими болельщиками билеты остаются у них на руках. О дальнейших действиях «Трактор» сообщит дополнительно», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

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