Филиппи сыграет в первой тройке «Магнитки» в матче с «Ладой»

«Магнитка» и «Лада» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Магнитогорске.
«Металлург» Магнитогорск
Самсонов (Кошечкин);
Бирюков — Пивцакин, Мозякин — Коварж — Филиппи;
Дронов — Шаус, Шенфельд — Эллисон — Осала;
Бобряшов — Игошев, Платонов — Берестенников — Тимкин;
Икамацких, Сироткин, Швырёв — Казионов — Калентник.
«Лада»
Лазушин (Красоткин);
Костромитин — Воробьёв, Белоусов — Зернов — Скороходов;
Дьяков — Ежов, Филатов — Мастрюков — Капустин;
Маленьких — Кириллов, Нестеров — Новотны — Валуйский;
Дженовей — Гуркин, Бочаров — Стрельцов — Рахимуллин.
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«Йокерит» выиграет в девятый раз подряд, а «Магнитка» одержит уверенную победу над «Ладой».