Сауторн: я буду упорно трудиться, чтобы оправдать ожидания «Барыса»

Защитник «Барыса» Джордон Сауторн высказался о матче с «Трактором» (1:2) и своём дебюте в КХЛ.



«К сожалению, дебют получился не таким хорошим, как я рассчитывал. Мы уступили в очень сложном матче. Мы имели хорошие возможности забросить несколько шайб и склонить чашу весов в свою пользу. Для меня это первый матч, и я буду стараться действовать лучше, прибавлять от игры к игре.



Всё случилось довольно скоро. Ещё неделю назад я был в составе «Торпедо» в Усть-Каменогорске, где играл в ВХЛ. Теперь я с «Барысом» и в КХЛ. Конечно, я был приятно удивлён. Я провёл хороший прошлый сезон в «Торпедо»: мы с командой выиграли регулярный чемпионат, дошли в плей-офф до финальной серии. Поэтому я рад, что оказался здесь, «Барыс» — это топ-клуб. Я успел провести около суток в Астане, восхищён инфраструктурой и организацией. Буду упорно трудиться, чтобы оправдать ожидания.



С Даллмэном очень комфортно, он прекрасно читает игру и обладает невероятным опытом. До матча Кевин сказал мне: «не забывай постоянно говорить на льду, держать связь с партнёрами». По ходу матча он также подсказывал мне, что действительно было важно», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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