Яшин сыграет в первом звене «Северстали» в матче с «Йокеритом»

«Северсталь» и «Йокерит» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Хельсинки. В первой тройке череповецкой команды сыграет находящийся на просмотре Олег Яшин.
Нападающий Олег Яшин — на просмотре в «Северстали»
«Йокерит»
Ратилайнен (Заполски);
Лепистё — Ландин, Палола — Регин — Енсен;
Кивистё — Гилрой, Толванен — Йормакка — О Нилл;
Енсен — Лауридсен, Марьямяки — Норман — Иконен;
Риссанен, Пильстрём — Анттила — Ниеми.
«Северсталь»
Гудачек (Артамкин);
Евсеенков — Стасенко, Кагарлицкий — Яшин — Бумагин;
Васильев — Мазур, Вовченко — Трубачёв — Странски;
Кудако — Вишневский, Рыбин — Карин — Монс;
Калашников — Хабаров, Монахов — Щербина — Казаковцев.
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