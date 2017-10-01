Кария: функции моего мозга ухудшились на 50%

Известный канадский хоккеист Пол Кария рассказал о сотрясениях мозга. Хоккеист завершил карьеру игрока в 2011 году.

«Я знал, что всё плохо. Но не знал, что настолько плохо. У меня есть данные от врачей до травмы 1996 года и после, сравнили результаты. Врачи сказали, что функции мозга ухудшились на 50%. После этого я думал о том, чтобы поправиться, а не о том, чтобы играть в хоккей», — цитирует Карию TSN.