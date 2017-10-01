Галимов, Херсли, Доус и Толванен — лучшие игроки сентября в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/2018 определила лауреатов сентября (включая игры в августе) в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Станислав Галимов («Торпедо»), одержавший победы в восьми из 12 матчей, в том числе три — на ноль. Его максимальная сухая серия составила 167 минут 50 секунд. Галимов отразил 94,94 процента бросков при коэффициенте надёжности и 1,34 гола за игру. Голкипер нижегородцев не пропускал в двух последних матчах подряд.



Лучшим защитником признан Патрик Херсли (СКА), одержавший вместе с командой победы во всех 15 матчах с начала чемпионата. Защитник питерской команды набрал в них 17 (9+8) очков при показателе полезности «+12» (лучшие результаты в Лиге среди игроков его амплуа). Херсли забрасывал шайбы в шести последних играх подряд (в том числе – четырёх гостевых), дважды его голы становились победными. Защитник СКА нанёс 48 бросков и заблокировал 15 бросков соперника.



Лучшим нападающим признан Найджел Доус («Барыс»), в 15 матчах забросивший 15 шайб (лучший показатель в Лиге), и отдавший пять голевых передач при показателе полезности «+4». На счету нападающего – пять дублей и хет-трик. После матча 5 сентября в Уфе, в котором Доус забросил три шайбы, он стал лидером КХЛ по количеству хет-триков за всю историю Лиги.

Лучшим новичком признан нападающий Ээли Толванен («Йокерит»), в 12 проведённых матчах одержавший вместе с командой 10 побед и набравший в них 14 (8+6) очков при показателе полезности «+3». 18-летний форвард финского клуба сделал хет-трик в первом же матче своей карьеры в КХЛ, всего же ему удалось трижды поразить ворота соперников в двух матчах, две его шайбы стали победными. Толванен в среднем проводил на льду 15 минут и 40 секунд, нанёс 54 броска по воротам и провёл шесть силовых приёмов.

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