«Йокерит» одолел «Северсталь» и выиграл 9-й матч подряд, у Толванена 2 очка

«Йокерит» в домашнем противостоянии оказался сильнее «Северстали». Финская команда выиграла девятый матч кряду, серия с набранными очками достигла 11 матчей при 10 победах. В 13 матчах сезона команда Ялонена потерпела два поражения, и только одно — без очков. Череповчане прервали свою серию побед на отметке в четыре матча. В 16 матчах сезона на счету «Северстали» 7 побед.

Первый период голов не принёс, а во второй трети, на 25-й минуте матча, Сами Лепистё вывел финскую команду вперёд. На 45-й минуте встречи Ээли Толванен удвоил преимущество финской команды. Лучший новичок сентября в КХЛ набрал в этом матче 2 (1+1) очка. Череповчане сократили разрыв в счёте до минимума стараниями Даниила Вовченко на 52-й минуте матча, однако спасти игру не смогли. Финская команда праздновала победу со счётом 3:1 — под занавес матча Джон Норман поразил пустые ворота.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

