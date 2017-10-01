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«Йокерит» одолел «Северсталь» и выиграл 9-й матч подряд, у Толванена 2 очка

1 октября 2017, воскресенье. 18:17 Хоккей

«Йокерит» в домашнем противостоянии оказался сильнее «Северстали». Финская команда выиграла девятый матч кряду, серия с набранными очками достигла 11 матчей при 10 победах. В 13 матчах сезона команда Ялонена потерпела два поражения, и только одно — без очков. Череповчане прервали свою серию побед на отметке в четыре матча. В 16 матчах сезона на счету «Северстали» 7 побед.

Первый период голов не принёс, а во второй трети, на 25-й минуте матча, Сами Лепистё вывел финскую команду вперёд. На 45-й минуте встречи Ээли Толванен удвоил преимущество финской команды. Лучший новичок сентября в КХЛ набрал в этом матче 2 (1+1) очка. Череповчане сократили разрыв в счёте до минимума стараниями Даниила Вовченко на 52-й минуте матча, однако спасти игру не смогли. Финская команда праздновала победу со счётом 3:1 — под занавес матча Джон Норман поразил пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 1 0:0, 1:0, 2:1
Северсталь
Череповец
1:0 – Лепистё (Толванен, Йормакка) – 26:23 (5x5), 2:0 – Толванен (Пильстрём) – 44:54 (5x5), 2:1 – Вовченко (Кагарлицкий) – 51:41 (5x5), 3:1 – Норман (Ниеми, Анттила) – 59:48 (en)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Йокерит ХК Северсталь
Новости. Хоккей
1 октября 2017, воскресенье
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