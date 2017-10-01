Кэссиди: уверен, что Худобин доволен своей игрой

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение от «Чикаго Блэкхоукс» (0:1) в предсезонном матче.

«У нас несколько молодых ребят в составе, и мы знали, что это могло стать проблемой. Но мы преследуем свои цели сейчас. Мы сыграли неплохо, но вратарь соперника был очень хорош. Некоторые из игроков, за которыми мы пристально наблюдали, хорошо поработали.

Худобин был очень хорош. Он не справился только с великолепным броском Шарпа. Уверен, что Антон доволен своей игрой по большей части. Всегда есть вещи, которые можно подчистить. Наш тренировочный лагерь прошёл продуктивно», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.