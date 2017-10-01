Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кэссиди: уверен, что Худобин доволен своей игрой

1 октября 2017, воскресенье. 18:59 Хоккей

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение от «Чикаго Блэкхоукс» (0:1) в предсезонном матче.

«У нас несколько молодых ребят в составе, и мы знали, что это могло стать проблемой. Но мы преследуем свои цели сейчас. Мы сыграли неплохо, но вратарь соперника был очень хорош. Некоторые из игроков, за которыми мы пристально наблюдали, хорошо поработали.

Худобин был очень хорош. Он не справился только с великолепным броском Шарпа. Уверен, что Антон доволен своей игрой по большей части. Всегда есть вещи, которые можно подчистить. Наш тренировочный лагерь прошёл продуктивно», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

Худобин: я чувствовал себя хорошо в матче с «Чикаго»
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Чикаго Блэкхоукс Антон Худобин
Новости. Хоккей
1 октября 2017, воскресенье
18:59 Кэссиди: уверен, что Худобин доволен своей игрой
18:17 «Йокерит» одолел «Северсталь» и выиграл 9-й матч подряд, у Толванена 2 очка
18:15 ЦСКА — «Торпедо»: Нестеров удалён до конца матча за удар в голову Кулёмину
17:55 Объявлены составы «Слована» и «Спартака» на матч в Братиславе
17:43 ЦСКА забил Галимову уже на 26-й секунде, прервав сухую серию вратаря «Торпедо»
17:13 «Магнитка» дома всухую победила «Ладу», выиграв второй матч подряд
17:04 Худобин: я чувствовал себя хорошо в матче с «Чикаго»
16:41 Шалунов сыграет в тройке с Поповым и Капризовым в матче с «Торпедо»
16:12 Галимов, Херсли, Доус и Толванен — лучшие игроки сентября в КХЛ
16:01 Кария: функции моего мозга ухудшились на 50 %
15:22 Яшин сыграет в первом звене «Северстали» в матче с «Йокеритом»
15:18 Сауторн: я буду упорно трудиться, чтобы оправдать ожидания «Барыса»
14:45 М. Мальцев: в ВХЛ стало здесь полегче играть в сравнении с прошлым годом
14:42 Станислав Чистов покинул расположение «Химика»
14:29 Филиппи сыграет в первой тройке «Магнитки» в матче с «Ладой»
13:51 НХЛ: Малкин и Овечкин не вошли в рейтинг претендентов на «Харт Трофи»
13:35 Директор «Трактора»: матч с «Куньлунем» 2 октября не состоится
13:26 Ягр: я сказал коту, что у меня есть шанс играть в НХЛ в этом году
12:57 Хичкок – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии офсайта НХЛ
12:23 Шенфельд: ждём тяжёлой игры с «Ладой»
12:01 Пушкарёв: удачи Рыспаеву в ВХЛ
11:28 Гулявцев: «Северсталь» считается неудобным соперником для «Йокерита»
11:05 «Сибирь» возьмёт с собой на матч с «Ак Барсом» двух ребят из детских домов
10:40 Сергачёв занял девятое место в рейтинге офсайта НХЛ на приз лучшему новичку
10:34 В. Никулин: рад, что забил, но «Барыс» проиграл, и это плохо
09:54 Фаулер: «Анахайм» продолжает работать над игрой в большинстве
09:37 Райан Гарбутт покинул ХК «Сочи», контракт расторгнут по соглашению сторон
09:30 «Сент-Луис» подписал пробный контракт с нападающим Апшоллом
09:12 Александр Пережогин провёл свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ
08:45 Форвард Макклемент не прошёл просмотр в «Питтсбурге»
08:39 «Старз» уступили «Уайлд», «Койотс» победили «Шаркс», «Дакс» проиграли «Кингз»
08:30 Плющев: в ЦСКА тренерское безвластие, в «Локомотиве» эмоциональный спад
08:05 «Виннипег» уступил «Калгари», Куликов провёл на льду 17 минут и 10 секунд
08:00 Голевой пас Бурмистрова помог «Ванкуверу» одолеть «Эдмонтон»
07:55 35 сейвов Худобина не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Чикаго»
06:25 Шайба и две передачи Кучерова обеспечили «Тампе» победу над «Нэшвиллом»
05:40 «Монреаль» забросил девять шайб «Оттаве», «Детройт» победил «Торонто»
02:30 Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Питтсбург» на выезде
00:56 Маклеллан: Слепышев стал угрозой в атаке, он может играть в топ-9 «Эдмонтона»
00:38 ХК «Сочи» заключил пробный контракт с нападающим Михаилом Юньковым
00:28 Алексей Тертышный сменил Олега Давыдова на посту главного тренера «Челмета»
00:00 Результаты игрового дня МХЛ
30 сентября 2017, суббота
23:47 Результаты игрового дня ВХЛ
23:31 Тротц: «Вашингтону» пора перестать себя жалеть и начать играть
22:54 Сборная России с 6 по 11 февраля проведёт сбор в Аняне перед ОИ
Все новости RSS
Партнерский контент