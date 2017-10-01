«Торпедо» прервало серию побед и сухую серию, на выезде уступив ЦСКА

ЦСКА в родных стенах взял верх над «Торпедо». Это вторая победа подряд московской команды, которая последовала после двух поражений кряду. В 14 матчах сезона команда Игоря Никитина одержала 11 побед. «Торпедо» прервало свою победную серию на отметке в четыре матча, сухая серия составила более трёх матчей. В 15 матчах сезона нижегородцы одержали 8 побед.

ЦСКА забил Галимову уже на 26-й секунде, прервав сухую серию вратаря «Торпедо»

На 26-й секунде матча москвичи прервали «сухую» серию вратаря «Торпедо» Галимова на отметке в два матча кряду — отличился Кирилл Капризов. Чуть более чем через полторы минуты Константин Окулов удвоил преимущество ЦСКА. Защитник ЦСКА Никита Нестеров был удалён до конца матча за удар в голову форварду нижегородцев Вячеславу Кулёмину. На 26-й минуте встречи Андрей Кузьменко сделал счёт 3:0. На 55-й минуте матча Максим Шалунов поставил точку в матче — 4:0 в пользу ЦСКА.

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ЦСКА — «Торпедо»: Нестеров удалён до конца матча за удар в голову Кулёмину

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

