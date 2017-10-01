Маленьких: «Ладе» не хватает хладнокровия в завершающей стадии

Защитник «Лады» Владимир Маленьких подвёл итоги матча с «Магниткой» (0:2).



«Реализация моментов в очередной раз подводит нас. Был отличный шанс открыть счёт в самом начале матча, когда получили возможность сыграть в большинстве пять на три, но мы ей не воспользовались.



Почему не идёт реализация моментов? Место в таблице, множество поражений и проблемы с составом влияют на нашу игру. Нельзя отрицать, что всё это вместе оказывает на нас влияние и где-то в подсознании сидит и мешает полностью сосредоточиться на игре. Не хватает нашим нападающим хладнокровия в завершающей стадии.



Уральцы играют в свой хоккей и не делают серьёзных изменений в игре. Хороший контроль шайбы и разящие атаки от первого и второго звеньев.



Все понимают, что игра в меньшинстве — это дополнительная нагрузка. Специально никто не нарушает, но иногда бывают моменты, что ты вынужден сыграть так, что получишь удаление. В этой игре у нас получилось не пропустить в меньшинстве, но, к сожалению, не удалось сыграть надёжно в равных составах», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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