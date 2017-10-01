Хоккеисты «Торпедо» Сергиенко и Кулёмин получили сотрясения в матче с ЦСКА

Защитник Юрий Сергиенко и нападающий Вячеслав Кулёмин получили травмы в матче «Торпедо» с московскими «армейцами» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сергиенко попал под силовой приём, а Кулёмина ударил в голову Никита Нестеров, получивший штраф «5+20». ЦСКА победил со счётом 4:0.

«У Сергиенко и Кулёмина сотрясения», — пояснил главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра на послематчевой пресс-конференции.

ЦСКА — «Торпедо»: Нестеров удалён до конца матча за удар в голову Кулёмину

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