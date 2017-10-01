Скудра: полустоячий хоккей «Торпедо» не прошёл, проиграли ЦСКА в психологии

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжело, когда в первой смене пропускаешь гол. Потеряли концентрацию. Не могу сказать, что играли плохо. Проиграли в психологии. Можно показать материал ребятам, которые хотят играть на средних скоростях, что это не проходит против хороших команд. Полустоячий хоккей не проходит. Создали моменты, но помешало вялое завершение. Не вкладываемся в последний бросок, не выжимаем.

Реализация большинства подкачала. Когда получаешь возможность две минуты сыграть «5 на 3», то надо забивать. ЦСКА был больше заряжен, вялость была во всём, в том числе и в большинстве», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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