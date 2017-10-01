Даугавиньш: ЦСКА переиграл «Торпедо» по всем компонентам, нужна уверенность

Нападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш подвёл итоги матча с ЦСКА (0:4).

«ЦСКА нас переиграл по всем компонентам игры. Противник не давал нам создавать моменты. Во втором периоде был шанс реализовать большинство, когда играли 5 на 3. Трудно давалась игра, нужно начинать работать и больше навязывать силовой хоккей. Нужна уверенность, каждую смену надо быть сильным на шайбе, тогда и в большинстве будет лучше получаться.

Не могу сказать, что несколько побед расслабили команду, просто сегодня плохо играли. Сейчас нужно посмотреть видео, проанализировать матч, начать работать. Впереди матч против «Йокерита» — это одна из команд, которая мало пропускает. У нас всегда интересные матчи с финнами, в плей-офф играли два года назад. Будет интересный матч для болельщиков, агрессивный хоккей. Нужно в голове настроить, что будет быстрый хоккей. Концентрация должна быть в каждой смене, мы хотим реабилитироваться после такого матча», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.